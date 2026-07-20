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НовостиОбщество20 июля 2026 8:03

В Мурманской области выросло число жалоб на микрофинансовые организации

Жители Мурманской области направили почти тысячу жалоб в Банк России
Наталья ЛОБАНОВА
За первое полугодие 2026 года Банк России получил 946 обращений от жителей Мурманской области.

За первое полугодие 2026 года Банк России получил 946 обращений от жителей Мурманской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года Банк России получил 946 обращений от жителей Мурманской области. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом количество жалоб на банки и страховые компании снизилось, а вот претензий к микрофинансовым организациям стало значительно больше.

Так, число обращений по поводу кредитных организаций сократилось на 3%. Реже жители региона жаловались на ошибки в кредитной истории и вопросы, связанные с банковскими вкладами. Вместе с тем выросло количество обращений, связанных с усилением мер по борьбе с финансовым мошенничеством. При этом случаев оспаривания несанкционированного списания денег со счетов стало на четверть меньше.

Самый заметный рост зафиксирован в сфере микрофинансовых организаций - количество жалоб увеличилось на 47%. Чаще всего они касались кибермошенничества и трудностей с погашением займов.

«Рост жалоб спровоцировала в том числе деятельность так называемых раздолжнителей. Это недобросовестные компании или частные лица, которые обещают списать долги без последствий, а на деле исчезают сразу после получения оплаты», - пояснила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Количество жалоб на страховые компании за год уменьшилось на 6%. В частности, обращений по вопросам ОСАГО стало меньше на 22%, а претензии по поводу расчета коэффициента бонус-малус поступали значительно реже.

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