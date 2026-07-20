В Мурманской области выросло число жалоб на микрофинансовые организации

За первое полугодие 2026 года Банк России получил 946 обращений от жителей Мурманской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года Банк России получил 946 обращений от жителей Мурманской области. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом количество жалоб на банки и страховые компании снизилось, а вот претензий к микрофинансовым организациям стало значительно больше.

Так, число обращений по поводу кредитных организаций сократилось на 3%. Реже жители региона жаловались на ошибки в кредитной истории и вопросы, связанные с банковскими вкладами. Вместе с тем выросло количество обращений, связанных с усилением мер по борьбе с финансовым мошенничеством. При этом случаев оспаривания несанкционированного списания денег со счетов стало на четверть меньше.

Самый заметный рост зафиксирован в сфере микрофинансовых организаций - количество жалоб увеличилось на 47%. Чаще всего они касались кибермошенничества и трудностей с погашением займов.

«Рост жалоб спровоцировала в том числе деятельность так называемых раздолжнителей. Это недобросовестные компании или частные лица, которые обещают списать долги без последствий, а на деле исчезают сразу после получения оплаты», - пояснила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Количество жалоб на страховые компании за год уменьшилось на 6%. В частности, обращений по вопросам ОСАГО стало меньше на 22%, а претензии по поводу расчета коэффициента бонус-малус поступали значительно реже.

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