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НовостиОбщество20 июля 2026 7:25

В Мурманской области зафиксировали рекорд по числу стобалльников ЕГЭ

В Мурманской области насчитали 43 стобалльных результата на ЕГЭ
Наталья ЛОБАНОВА
Особой гордостью региона стали выпускники, набравшие по 100 баллов сразу по двум предметам.

Особой гордостью региона стали выпускники, набравшие по 100 баллов сразу по двум предметам.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Мурманской области в 2026 году выпускники показали рекордный результат на ЕГЭ. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, школьники получили 43 стобалльных результата - почти в четыре раза больше, чем в 2023 году.

Особой гордостью региона стали выпускники, набравшие по 100 баллов сразу по двум предметам. Таких в этом году четверо: Ева Акрытова, Артем Горбунов, Софья Ковалева и Александра Малышева.

«За каждым высоким результатом стоит большая общая работа самих ребят, родителей и, конечно, учителей», - отметил глава региона.

Напомним: стобалльники ЕГЭ в Мурманской области получат 500 тысяч рублей на покупку жилья.

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