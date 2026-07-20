В Мурманской области зафиксировали рекорд по числу стобалльников ЕГЭ

Особой гордостью региона стали выпускники, набравшие по 100 баллов сразу по двум предметам. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Мурманской области в 2026 году выпускники показали рекордный результат на ЕГЭ. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, школьники получили 43 стобалльных результата - почти в четыре раза больше, чем в 2023 году.

Особой гордостью региона стали выпускники, набравшие по 100 баллов сразу по двум предметам. Таких в этом году четверо: Ева Акрытова, Артем Горбунов, Софья Ковалева и Александра Малышева.

«За каждым высоким результатом стоит большая общая работа самих ребят, родителей и, конечно, учителей», - отметил глава региона.

Напомним: стобалльники ЕГЭ в Мурманской области получат 500 тысяч рублей на покупку жилья.

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