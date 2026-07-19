В Мурманской области завершился прием документов от кандидатов в облдуму

Выборы в Мурманскую областную Думу пройдут 20 сентября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Избирательная комиссия Мурманской области сообщает, что 16 июля завершился прием документов для выдвижения и регистрации на выборах депутатов Мурманской областной Думы восьмого созыва.

«После проверки представленных документов комиссии принимают решения о регистрации кандидатов и областных списков кандидатов либо об отказе в регистрации в случаях, предусмотренных законом», - рассказали в региональном избиркоме.

Сами выборы состоятся 20 сентября. Северяне будут голосовать за кандидатов как по единому избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам.

Напомним: срок полномочий восьмого созыва Мурманской областной Думы будет пять лет.

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