В Мурманской области завершился прием документов от кандидатов в облдуму

Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Избирательная комиссия Мурманской области сообщает, что 16 июля завершился прием документов для выдвижения и регистрации на выборах депутатов Мурманской областной Думы восьмого созыва.
«После проверки представленных документов комиссии принимают решения о регистрации кандидатов и областных списков кандидатов либо об отказе в регистрации в случаях, предусмотренных законом», - рассказали в региональном избиркоме.
Сами выборы состоятся 20 сентября. Северяне будут голосовать за кандидатов как по единому избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам.
Напомним: срок полномочий восьмого созыва Мурманской областной Думы будет пять лет.
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