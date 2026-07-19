В коммуналке Мурманска мужчина напал на соседа с ножом и стеклянной банкой

После ножа нападавший использовал в качестве оружия стеклянную банку. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

49-летний житель Мурманска попал под уголовную статью по п. «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Северянин из-за своей вспыльчивости может на два года оказаться в колонии.

Мужчина живет в коммунальной квартире на улице Юрия Гагарина, где решил выпить вместе с 38-летним соседом и пригласил того вечером посидеть с горячительными напитками. Сначала все шло хорошо, но потому собутыльники поссорились из-за своего быта.

«Обвиняемый не смог справиться с эмоциями, схватил со стола кухонный нож и нанес удар в область лба потерпевшего. На этом он не остановился и взял с кухонного стола стеклянную банку, которой вновь нанес удар в область головы товарища», - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Пострадавший обратился в больницу, врачи оценили травмы как легкий вред здоровью. Агрессивный сосед свою вину признал и объяснил, что все случилось из-за того, что он был сильно пьян. Впрочем, у него это был не первый такой случай: ранее он уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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