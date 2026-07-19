Два педагога из Мурманской области прошли в финал конкурса «Директор года России»

Финал конкурса пройдет в Иркутске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны имена финалистов всероссийского конкурса «Директор года России». Из более 900 участников к итоговым испытаниям допустили 30 человек, в их числе - два представителя Мурманской области.

Кольское Заполярье в финале представят директор мурманской гимназии № 10 Ольга Дзюба и руководитель кировской школы № 5 Евгений Теленков. Очный этап пройдет в Иркутске - малой Родине победителя предыдущего года директора ЧОУ «Точка будущего» Максима Астраханцева.

«Участников финала ждут два конкурсных испытания – «За» и «Против» и «Траектория движения»», - рассказали организаторы конкурса.

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