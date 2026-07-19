Рэпер из Мурманска вошел в топ-20 исполнителей страны с богатым запасом слов

Николай Дукмас оказался в одной компании со Славой КПСС и Anacondaz по словарному запасу. Фото: Geometria / vk.ru/murmansk.region

Мурманский рэпер, ведущий «Радио Рекорд» Николай Дукмас вошел в топ-20 рэперов страны. Как исполнитель он известен под псевдонимом Lodoss.

Издание RAP.RU опубликовало список рэперов с самым большим словарным запасом, где северянин занял достойное место.

«Он обогнал Хаски и Децла и оказался в одной компании со Славой КПСС и Anacondaz. Исследование провел журналист Илья Иноземцев. У коренного мурманчанина за плечами больше 250 треков, семь альбомов и участие в Versus, SLOVO и других баттлах», - пишет паблик «Регион 51».

Напомним: стали известны музыкальные гости «Гастро Индастри Фест», который пройдет 29 августа в Никеле. Как сообщили организаторы, на фестивале выступят Юлия Чичерина и группа «Братья Грим».

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