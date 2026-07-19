Быстрыкину доложат о нерасселении аварийного дома в Нивском

По нерасселению аварийного дома в Нивском проведут процессуальную проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители населенного пункта Нивский в Кандалакшском округе Мурманской области пожаловались на то, что здесь уже несколько лет не могут расселить аварийный дом на улице Кондрашкина. Информация об этом дошла до главы СК России Александра Бастрыкина.

«В 2017 году двухэтажное деревянное здание 1941 года постройки ввиду высокой степени физического износа конструкций признано аварийным. Несмотря на установленный на 2024 год срок расселения, до настоящего времени благоустроенное жильё гражданам не предоставлено. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», - сообщает Информационный центр СКР.

Следком Мурманской области начал процессуальную проверку, о ее ходе и результатах доложат Александру Бастрыкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним: прокуратура Ленинского округа Мурманска выявила опасные разрушения на крыше жилого дома № 71 по улице Александра Невского. Как сообщили в надзорном ведомстве, с кирпичной трубы вентиляционной шахты падали кирпичи.

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