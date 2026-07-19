Во время акции «Зеленая Весна» в Мурманской области собрали 900 кубометров мусора

Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают привлечь внимание к вопросам экологии и объединяют жителей региона в заботе о чистоте окружающей среды. Фото: Минприроды Мурманской области / vk.ru/ecology_51

В Мурманской области подвели итоги Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна». В этом году к акции присоединились около 4,2 тысячи жителей региона.

Мероприятия проходили с 18 мая по 30 июня. Участниками стали представители правительства региона, муниципалитетов, различных организаций, предприятий и волонтеры. Во время субботников жители приводили в порядок улицы, парки, детские и спортивные площадки, места отдыха, а также берега рек и озер.

«По итогам акции с территории региона вывезли более 900 кубометров мусора, а общая площадь уборки превысила 260 гектаров», - сообщили в минприроды Мурманской области.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают привлечь внимание к вопросам экологии и объединяют жителей региона в заботе о чистоте окружающей среды.

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