Жителей Мурманска приглашают на «Открытую зарядку» 19 июля

В программу входят разминка и комплекс общеукрепляющих упражнений. Фото: Администрация города Мурманска

Жителей Мурманска приглашают на бесплатную тренировку под открытым небом. Занятие пройдет в субботу, 19 июля, в рамках регионального проекта «Бодрое воскресенье», сообщили в городской администрации.

«Открытая зарядка» (0+) проходит на территории ярмарки возле дома № 11 по улице Воровского. Тренировки проводят опытные инструкторы, а присоединиться к ним могут все желающие независимо от уровня физической подготовки.

В программу входят разминка и комплекс общеукрепляющих упражнений. Организаторы обещают музыкальное сопровождение и хорошее настроение.

«Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется», - отметили в мэрии.

Начало тренировки - 19 июля в 11.00.

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