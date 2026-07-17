В Мурманске молодой человек чуть не зарезал знакомого во время застолья

Свой поступок молодой человек объяснил алкогольным опьянением и личными неприязненными отношениями во время конфликта. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который чуть не убил приятеля. Материалы направлены в суд.

Инцидент произошел в апреле в квартире на улице Нахимова: после застолья с алкоголем между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

«Обвиняемый схватил кухонный нож и ударил 28-летнего знакомого в грудь. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением, медики квалифицировали травмы как причинившие тяжкий вред здоровью», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Свой поступок молодой человек объяснил алкогольным опьянением и личными неприязненными отношениями во время конфликта. В отношении него возбуждено уголовное дело возбуждено по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Мужчина находится под стражей.

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