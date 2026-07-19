Жителей Мурманской области предупредили об опасности купания в фонтанах

В ведомстве напоминают, что для отдыха на воде следует выбирать только официальные пляжи и бассейны, где регулярно контролируют качество воды и состояние территории. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области напомнили жителям региона, почему городские фонтаны не подходят для купания и могут быть опасны для здоровья.

Главная опасность заключается в том, что вода в фонтанах не проходит постоянную очистку и обеззараживание, как это происходит в бассейнах. В жаркую погоду в ней быстро размножаются микроорганизмы.

«Самые частые угрозы - энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А. При купании в фонтане есть большой риск заразиться вирусными и паразитарными заболеваниями», - предупредили в ведомстве.

Кроме того, в фонтанах часто купаются птицы и бездомные животные, которые могут быть переносчиками различных инфекций. Опасность представляют и элементы инженерного оборудования - трубопроводы, насосы и светильники, о которые можно получить травму.

В ведомстве напоминают, что для отдыха на воде следует выбирать только официальные пляжи и бассейны, где регулярно контролируют качество воды и состояние территории. Фонтаны же помогают увлажнять воздух и украшают общественные пространства, но не рассчитаны на купание.

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