Суд взыскал в пользу жителя Североморска более 1,4 млн за сверхурочную работу

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Североморска через суд добился выплаты долга по зарплате за сверхурочную работу.

Мужчина рассказал, что проходил службу в звании старшего прапорщика. По его словам, из-за нехватки сотрудников ему регулярно приходилось выходить на суточные смены через сутки или через двое, хотя график предусматривал работу по схеме «сутки через трое».

«При увольнении работодатель выплатил компенсацию за переработки, однако, как утверждал истец, расчет был произведен только исходя из должностного оклада без учета положенных надбавок и районных коэффициентов», - сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что сотрудника действительно часто привлекали к работе сверх нормы и частично удовлетворил исковые требования.

Так, с работодателя взыскали долг по зарплате за сверхурочную работу за 2020–2025 годы в размере 1,3 млн рублей, задолженность за работу в праздничные дни - 15,7 тысячи рублей, компенсацию за задержку выплат - 103 тысячи рублей, а также 10 тысяч компенсации морального вреда.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru