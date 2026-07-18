Жителей Мурманской области могут полюбоваться цветением линнеи в Хибинах

В Хибинах началось цветение линнеи северной - одного из самых нежных растений Кольского полуострова. Линнею легко узнать по тонким стеблям с парными пастельно-розовыми цветками, которые источают легкий сладковатый аромат.
«Свое название растение получило в честь шведского естествоиспытателя Карла Линнея, который особенно ценил этот цветок и даже был изображен с ним на одном из своих известных портретов», - рассказали в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте.
Тем, кто в ближайшие дни отправится в Хибины, рекомендуют внимательно смотреть под ноги, чтобы заметить миниатюрные цветки среди северной растительности. Специалисты напоминают главное правило прогулок по природе: редкими растениями стоит только любоваться и фотографировать, не срывая их.
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