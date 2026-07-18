В Оленегорске почти завершили ремонт дороги у озера Банное

Одновременно в поселке Спутник ремонтируют улицу Новую в рамках программы реновации ЗАТО. Фото: Правительство Мурманской области

В Оленегорске и поселке Спутник продолжаются дорожные работы.

Так, в Оленегорске подрядчик приводит в порядок участок дороги на улице Южной в районе озера Банное. Общая площадь ремонта превышает 3,5 тысячи квадратных метров. Дорожники уже выполнили фрезерование старого покрытия и уложили новый асфальт. Сейчас специалисты занимаются укреплением обочин.

«Общий процент выполненных работ составляет 90%. Все мероприятия идут в соответствии с утвержденным графиком», - сообщили в минтрансе региона.

Одновременно в поселке Спутник ремонтируют улицу Новую в рамках программы реновации ЗАТО. Там демонтировали бордюрный камень и сняли изношенное асфальтобетонное покрытие.

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