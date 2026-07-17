В Мурманской области на выходных ожидается теплая погода с дождями

20 июля с севера Скандинавии на Кольский полуостров сместится антициклон и осадки прекратятся, днем воздух прогреется до +12+17. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На ближайших выходных в Мурманской области сохранится теплая погода, но ожидаются дожди. Как рассказали мурманские синоптики, 18-19 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления и фронтальных разделов.

«Будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь . Утром, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +16+21 градус», - сообщили в мурманском УГМС.

19 июля на востоке области местами пройдет сильный дождь. 20 июля с севера Скандинавии на Кольский полуостров сместится антициклон и осадки прекратятся, днем воздух прогреется до +12+17.

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