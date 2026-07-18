Жителям Мурманской области рассказали, почему снег в Хибинах пахнет арбузом

В Хибинах летом можно увидеть необычное природное явление - розовый снег с легким ароматом арбуза. Фото: Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области / hibiny4you.com

В Хибинах летом можно увидеть необычное природное явление - розовый снег с легким ароматом арбуза.

Как рассказали в министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области, необычный оттенок снег приобретает благодаря снежной водоросли - хламидомонаде снежной, которая широко распространена в Арктике. С наступлением теплого сезона она начинает активно развиваться и вырабатывает красный пигмент, защищающий клетки от яркого солнечного света.

«Когда водорослей становится очень много, снег приобретает свежий арбузный аромат. Для Арктики это явление привычное, но оттого не менее удивительное», - отметили в министерстве.

Хотя розовый снег можно встретить и в других уголках планеты - например, в Гималаях, Северной Америке или Антарктиде, - увидеть это природное явление можно и в Мурманской области.

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