В Роспотребнадзоре Мурманской области дали советы по выбору мяса для шашлыка

Специалисты советуют по возможности мариновать мясо самостоятельно Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области напомнили жителям региона, как выбрать качественное мясо для шашлыка и избежать пищевых отравлений.

Специалисты советуют по возможности мариновать мясо самостоятельно: так можно быть уверенным в качестве продуктов и условиях хранения. Если же покупаете уже готовый шашлык, стоит внимательно изучить упаковку.

«Найдите маркировку и проверьте дату изготовления и срок годности. Вся информация должна быть четко напечатана и легко читаема. Также обратите внимание, соблюдается ли в магазине температурный режим хранения, указанный на упаковке», - рекомендуют в ведомстве.

Роспотребнадзор также призывает не покупать мясо в местах несанкционированной торговли - с машин, уличных лотков или вдоль дорог. Безопаснее брать продукцию в магазинах или на рынках.

При выборе свежего мяса специалисты советуют обратить внимание на его внешний вид и консистенцию: после нажатия пальцем поверхность должна быстро восстанавливать форму. Цвет может варьироваться от светло-красного до темно-бордового в зависимости от возраста животного, но на мясе не должно быть крупных темных пятен или зеленоватого оттенка. Качественный продукт слегка влажный на ощупь и имеет приятный запах.

Северянам также напомнили, что маринады на основе кисломолочных продуктов портятся быстрее, чем приготовленные с использованием овощей или лимонного сока.

Готовить шашлык необходимо до полной прожарки. О готовности свидетельствуют прозрачный сок при надрезе и равномерный цвет мяса внутри. У куриного шашлыка косточка должна стать серой, а сухожилия - белыми.

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