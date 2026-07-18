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НовостиОбщество18 июля 2026 9:15

В Роспотребнадзоре Мурманской области дали советы по выбору мяса для шашлыка

Северянам объяснили, как выбрать безопасное мясо для шашлыка
Наталья ЛОБАНОВА
Специалисты советуют по возможности мариновать мясо самостоятельно

Специалисты советуют по возможности мариновать мясо самостоятельно

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области напомнили жителям региона, как выбрать качественное мясо для шашлыка и избежать пищевых отравлений.

Специалисты советуют по возможности мариновать мясо самостоятельно: так можно быть уверенным в качестве продуктов и условиях хранения. Если же покупаете уже готовый шашлык, стоит внимательно изучить упаковку.

«Найдите маркировку и проверьте дату изготовления и срок годности. Вся информация должна быть четко напечатана и легко читаема. Также обратите внимание, соблюдается ли в магазине температурный режим хранения, указанный на упаковке», - рекомендуют в ведомстве.

Роспотребнадзор также призывает не покупать мясо в местах несанкционированной торговли - с машин, уличных лотков или вдоль дорог. Безопаснее брать продукцию в магазинах или на рынках.

При выборе свежего мяса специалисты советуют обратить внимание на его внешний вид и консистенцию: после нажатия пальцем поверхность должна быстро восстанавливать форму. Цвет может варьироваться от светло-красного до темно-бордового в зависимости от возраста животного, но на мясе не должно быть крупных темных пятен или зеленоватого оттенка. Качественный продукт слегка влажный на ощупь и имеет приятный запах.

Северянам также напомнили, что маринады на основе кисломолочных продуктов портятся быстрее, чем приготовленные с использованием овощей или лимонного сока.

Готовить шашлык необходимо до полной прожарки. О готовности свидетельствуют прозрачный сок при надрезе и равномерный цвет мяса внутри. У куриного шашлыка косточка должна стать серой, а сухожилия - белыми.

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