Жителей Мурманской области призвали не тревожить выводки куропаток

Первые недели жизни куропачата питаются насекомыми, пауками и растительной пищей. Фото: Кандалакшский заповедник

В Кандалакшском заповеднике начали появляться на свет птенцы куропатки. В это время взрослые птицы особенно внимательно охраняют потомство и стараются отвлечь возможную опасность от своих малышей.

Так, если пернатые родители замечают человека или хищника, они начинают изображать раненую птицу, уводя незваного гостя подальше от выводка. Сами же птенцы в таком случае разбегутся и затаятся.

«Птенцы развиваются очень быстро. Уже в возрасте 7–10 дней они способны перелетать на несколько метров, а спустя еще несколько дней уверенно держатся в воздухе»,- рассказали в заповеднике.

Первые недели жизни куропачата питаются насекомыми, пауками и растительной пищей - листьями, почками, бутонами и цветами. К концу первого месяца они полностью переходят на растительный рацион, а в конце лета основную часть их меню составляют ягоды.