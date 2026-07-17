В Мончегорске оператора связи оштрафовали на 600 тысяч из-за звонка мошенника

Прокуратура возбудила в отношении оператора дело об административном правонарушении по части 3 статьи 13.2.1 КоАП РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области оператора сотовой связи оштрафовали за нарушение законодательства о связи, которое позволило телефонному мошеннику дозвониться до жителя региона. Проверку провела прокуратура Мончегорска.

«В июне 2025 года оператор связи, имея техническую возможность, не передал сведения о телефонном соединении в государственную информационную систему «Антифрод», предназначенную для защиты абонентов от телефонного мошенничества и подмены номеров», - сообщили в прокуратуре.

Из-за такого бездействия телефонный аферист похитил деньги с банковского счета местного жителя.

Прокуратура возбудила в отношении оператора дело об административном правонарушении по части 3 статьи 13.2.1 КоАП РФ. Организацию оштрафовали на 600 тысяч рублей.

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