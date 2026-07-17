В Териберке из вспыхнувшей гостиницы эвакуировали 30 человек

Дежурный караул вместе с администрацией гостиницы в условиях задымления эвакуировали 30 человек. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.ru/murman01

В Териберке рано утром 17 июля случился пожар в трехэтажной гостинице на улице Комсомольской, 10. На месте происшествия работали спасатели.

«На нулевом этаже здания произошло короткое замыкание бесперебойного блока питания, огнем повреждена накопительная емкость для воды в техническом помещении гостиницы. Помещение закопчено по всей площади», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Дежурный караул вместе с администрацией гостиницы в условиях задымления эвакуировали 30 человек. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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