В Кандалакшском округе погиб в ДТП водитель перевернувшегося Renault Duster

Утром 17 июля на 1146-м километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск, в районе городского кладбища произошло смертельное ДТП. Автомобиль Renault Duster, которым управлял житель Кандалакши, съехал в кювет и перевернулся на крышу.
«70-летний водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажир с различными травмами госпитализирован в Кандалакшскую ЦРБ», - сообщили в прокуратуре региона.
На месте происшествия координировал работу правоохранителей прокурор города Кандалакши Артем Пожидаев.
Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход проводимой проверки находятся на контроле ведомства.
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