В Кандалакшском округе погиб в ДТП водитель перевернувшегося Renault Duster

Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход проводимой проверки находятся на контроле ведомства. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.ru/murman01

Утром 17 июля на 1146-м километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск, в районе городского кладбища произошло смертельное ДТП. Автомобиль Renault Duster, которым управлял житель Кандалакши, съехал в кювет и перевернулся на крышу.

«70-летний водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажир с различными травмами госпитализирован в Кандалакшскую ЦРБ», - сообщили в прокуратуре региона.

На месте происшествия координировал работу правоохранителей прокурор города Кандалакши Артем Пожидаев.

Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход проводимой проверки находятся на контроле ведомства.

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