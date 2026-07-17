В Мурманске будут судить укравшего колеса с припаркованной Volvo мужчину

Уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске будут судить 35-летнего местного жителя, который украл колеса с припаркованного на улице Молодежной Volvo. На утро хозяин машины обнаружил, что иномарка осталась без всех четырех колес и стоит на кирпичах. Ущерб он оценил в 40 тысяч рублей.

Выяснилось, что кражу совершил безработный местный житель, ранее судимый. Тот заметил, что автомобиль долго не используют, у него есть повреждения кузова. Из-за этого он решил, что машина брошена и колеса можно забрать.

«Ночью он подъехал к автомобилю, при помощи заранее приготовленного домкрата и специального колесного ключа демонтировал покрышки вместе с литыми дисками, погрузил их в багажник и скрылся», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Похищенные колеса полицейские нашли и вернули законному владельцу.

Уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба направлено в суд.

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