В Мурманской области 44% исследованных клещей оказались заражены боррелиями

Специалисты лаборатории особо опасных инфекций за неделю исследовали трех клещей, снятых с пострадавших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области за неделю с 8 по 15 июля после укусов клещей за медпомощью обратились два человека. Всего с начала сезона в Заполярье зарегистрировали 36 обращений по поводу присасывания клещей, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты лаборатории особо опасных инфекций за неделю исследовали трех клещей, снятых с пострадавших. Один из них оказался переносчиком боррелий - бактерий, вызывающих болезнь Лайма.

«С начала мониторинга исследовано 25 клещей, из которых у 11, или 44%, выявлены боррелии», - уточнили в ведомстве.

Северянам напоминают, что при поездках на природу необходимо использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и регулярно осматривать себя и близких во время прогулки и после возвращения домой.

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