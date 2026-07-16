Жители Мурманской области стали чаще брать автокредиты

Положительную динамику показало и потребительское кредитование в целом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Мурманской области продолжают активно пополнять банковские вклады и накопительные счета. По данным Банка России, к 1 июня 2026 года объем сбережений северян достиг 382,1 млрд рублей без учета средств на счетах эскроу.

Как отмечается в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», в мае в регионе вырос оборот розничной торговли, однако объем платных услуг, оказанных населению, снизился.

Также в Кольском Заполярье оживился спрос на легковые автомобили. В Банке России связывают это с укреплением курса рубля и снижением ставок по автокредитам.

Положительную динамику показало и потребительское кредитование в целом.

«С января по май объем выдач потребительских кредитов увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Портфель потребительских кредитов в мае вырос на 1,1 млрд рублей и на 1 июня составил 96,6 млрд рублей», - сообщила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Напомним: в Мурманской области утвердили новую стоимость квадратного метра жилья.

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