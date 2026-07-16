Житель Мурманска лишился 1,5 млн после звонка от лжесотрудника маркетплейса

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фото: Ольга ЮШКОВА.

48-летний житель Мурманска стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 1,5 млн рублей.

Сначала мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником известного маркетплейса. Собеседник сообщил, что на имя мурманчанина якобы поступила посылка, и для ее доставки попросил назвать четырехзначный код.

«После этого ему позвонил другой аферист - лжесотрудник «Госуслуг». Он убедил северянина, что продиктованный код позволил злоумышленникам получить доступ к его личному кабинету, и сказал срочно перевести деньги на «безопасный счет», - сообщили в УМВД региона.

Поверив мошенникам, мурманчанин снял со своих счетов около 850 тысяч рублей и перевел их по указанным реквизитам. Через три дня злоумышленники снова вышли на связь и заявили, что на имя мужчины якобы оформили кредит на 700 тысяч рублей. Чтобы «обезопасить» себя, ему посоветовали взять кредит на такую же сумму и также перевести деньги. Так он и поступил.

Лишь после возвращения домой, обсудив ситуацию с родственниками, мурманчанин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.

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