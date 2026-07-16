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НовостиОбщество16 июля 2026 10:59

В Мурманске оштрафовали УК после падения кирпичей с крыши жилого дома

В Мурманске с крыши дома на улице Александра Невского падали кирпичи
Наталья ЛОБАНОВА
Фактическое устранение выявленных нарушений остается на контроле ведомства.

Фактическое устранение выявленных нарушений остается на контроле ведомства.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского округа Мурманска выявила опасные разрушения на крыше жилого дома № 71 по улице Александра Невского. Как сообщили в надзорном ведомстве, с кирпичной трубы вентиляционной шахты падали кирпичи.

Во время проверки специалисты обнаружили дефекты кирпичной кладки и зафиксировали случаи падения кирпичей на землю и козырек подъезда. Это создавало угрозу для жителей, проходящих рядом с домом.

Для устранения нарушений в адрес управляющей компании «Северный жилищный сервис» внесено представление.

«В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения виновному лицу назначен штраф в размере 25 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Фактическое устранение выявленных нарушений остается на контроле ведомства.

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