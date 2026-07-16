Тренеру из Мурманска присвоили звание заслуженного работника физкультуры РФ

Тренеру-преподавателю Мурманской спортивной школы олимпийского резерва № 4 Николаю Фарутину присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Фото: Правительство Мурманской области

Тренеру-преподавателю Мурманской спортивной школы олимпийского резерва № 4 Николаю Фарутину присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Соответствующий указ подписал президент России.

Как сообщили в министерстве спорта Мурманской области, высокой государственной награды Николай Фарутин удостоен за многолетний труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.

Более 45 лет тренер занимается подготовкой спортсменов. За это время он воспитал десятки обладателей спортивных разрядов и звания «Мастер спорта России». Его ученики неоднократно становились победителями и призерами областных, всероссийских и международных соревнований, а многие сегодня входят в сборные Мурманской области и России.

«Это звание стало достойной оценкой трудовой деятельности Николая Владимировича, его огромного вклада в развитие физкультуры и спорта в Мурманской области», - отметили в минспорта региона.

Ранее Николай Фарутин уже был удостоен ряда профессиональных и региональных наград, в том числе знака «Отличник физической культуры и спорта», Почетной грамоты Министерства образования и науки России и знака отличия «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области». Он является спортивным судьей всероссийской категории и регулярно работает на соревнованиях различного уровня.

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