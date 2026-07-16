Мурманский облсуд не смягчил приговор пьяному водителю за смертельное ДТП

Решение суда первой инстанции осталось без изменений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманский областной суд оставил без изменения приговор жителю областного центра, которого признали виновным в смертельном ДТП, совершенном в пьяном виде.

Суд установил, что в сентябре 2025 года нетрезвый мужчина, находясь за рулем автомобиля, выехал на нерегулируемый пешеходный переход и сбил женщину. От полученных травм она впоследствии скончалась.

За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновного приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом в течение 2,5 лет.

Защита посчитала назначенное наказание слишком суровым и попыталась обжаловалась приговор.

«С учетом мнения прокурора апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Решение суда первой инстанции осталось без изменений.

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