В Мурманске вооруженного ножом молодого человека ранили при задержании

При виде правоохранителей вооруженный северянин не выполнил неоднократные требования прекратить свои действия и попытался скрыться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске участковый применил табельное оружие при задержании молодого человека, который разгуливал с ножом в руке.

Сообщение о нарушителе, который находился во дворе жилого дома на улице Свердлова, поступило в дежурную часть днем 16 июля. На место незамедлительно выехали старший участковый отдела полиции № 2 и экипаж ППС.

При виде правоохранителей вооруженный северянин не выполнил неоднократные требования прекратить свои действия и попытался скрыться.

«Поскольку действия нарушителя могли нести угрозу для жизни и здоровья окружающих, в соответствии с законом «О полиции» сотрудник произвел два выстрела в направлении вооруженного гражданина, ранив последнего», - сообщили в региональном УМВД.

24-летнего мужчину госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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