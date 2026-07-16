Эндаумент-фонд «Кольский» приглашает жителей на «Теплый вечер с «Кольским»

Фото: Эндаумент-фонд «Кольский»

«Теплый вечер с «Кольским» возвращается! 25 июля эндаумент-фонд «Кольский» приглашает жителей и гостей города Мончегорска на событие на берегу озера Имандра, посвященное вдохновению, творчеству, общению и добрым инициативам.

«Теплый вечер» пройдет в Мончегорске во второй раз: первое событие было посвящено кинематографу и приурочено к 11-му фестивалю уличного кино, на котором состоялся конкурсный показ короткометражных фильмов. В этом году тема мероприятия – «Смена кадра», а его концепция строится вокруг идеи «Замедлиться, чтобы увидеть. Увидеть, чтобы создать».

25 июля на территории федерации парусного спорта Мончегорска (ул. Бредова, 23А) в рамках события гостей будут ждать три основные зоны – «Двигайся», «Вдохновляйся» и «Пробуй». Вместе они складываются в маршрут - от первого впечатления к собственному действию.

Программа объединит несколько форматов – от активного отдыха до творческих мастер-классов и открытых разговоров. Помимо общей атмосферы вечера, сопровождающейся красивыми локациями, фонариками и приятной музыкой от диджея, гости вечера смогут поучаствовать в любительском турнире по настольному теннису, поиграть в большую дженгу, запечатлеть красоты Имандры на холстах и создать в рамках мастер-класса ошейник для животного из приюта.

Особое внимание организаторы уделят зоне лектория, где слушатели смогут заинтересоваться историями от местных и приглашенных спикеров, которые помогут почувствовать связь с окружающими и, возможно, немного изменить взгляд на привычные вещи.

С подробной программой вечера и регистрацией на понравившиеся активности вы можете ознакомиться в группе «Теплого вечера с «Кольским».

Помимо основной программы, гости смогут заглянуть в зону эндаумент-фонда «Кольский». Она станет продолжением общей атмосферы «Теплого вечера» – здесь можно будет поучаствовать в интерактиве, ближе познакомиться с работой фонда и узнать о поддерживаемых НКО и проектах, которые они реализуют.

«Теплый вечер с «Кольским» – пространство, в котором можно на несколько часов замедлиться, по-новому посмотреть на привычные вещи, увидеть вдохновение в людях, историях, деталях и моментах, которые часто остаются незамеченными в повседневной жизни, и почувствовать, что даже одно маленькое действие может стать началом больших изменений.

Участие бесплатное, но на событие требуется регистрация.

Справка

Эндаумент-фонд «Кольский» – региональный фонд, поддерживающий некоммерческие организации и социально значимые инициативы в Мурманской области. Фонд строит работу открыто и на принципах партнерства: объединяет НКО, жителей и бизнес региона вокруг общих целей развития территории.