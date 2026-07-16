Врачи Карелии спасли беременную жительницу Мурманской области и ее ребенка после ДТП

Пострадавшую доставили в Республиканскую больницу имени В. А. Баранова с сочетанной травмой. Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия

Врачи Карелии спасли беременную жительницу Мурманской области, которая получила тяжелые травмы в ДТП 12 июля за станцией Шуйской. Женщина оказалась одной из четырех пострадавших пассажиров из Заполярья, среди которых были трое детей.

Пострадавшую доставили в Республиканскую больницу имени В. А. Баранова с сочетанной травмой. Ее состояние осложнялось беременностью на сроке 33 недели.

Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, сразу после поступления пациентки была сформирована мультидисциплинарная бригада с участием специалистов Республиканского перинатального центра.

«При осмотре женщины специалисты диагностировали признаки разрыва рубца на матке. С целью предотвращения гибели матери и плода врачи перинатального центра и Республиканской больницы провели кесарево сечение», - рассказал Михаил Охлопков.

На свет появился живой недоношенный мальчик весом 2580 граммов и ростом 46 сантиметров. Сразу после рождения ему оказали необходимую помощь врачи-неонатологи.

Младенца перевезли в Республиканский перинатальный центр, где он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Там он продолжает получать специализированное лечение.

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