Жителей Алакуртти старше 55 лет приглашают на бесплатные тренировки

Занятия по направлению «Здоровая спина» будут проводить каждую субботу. Фото: gov-murman.ru

В Алакуртти по проекту «Бодрое воскресенье» стартуют бесплатные тренировки для жителей старше 55 лет. Первое занятие пройдет 18 июля, сообщили в министерстве спорта Мурманской области.

Занятия по направлению «Здоровая спина» будут проводить каждую субботу по адресу: улица Содружества, 8. Начало - в 10.00, предварительная регистрация не требуется.

Комплекс упражнений направлен на укрепление мышц спины, улучшение подвижности позвоночника, а также поможет снять напряжение и уменьшить боли в шейном и поясничном отделах.

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