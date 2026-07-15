На 91-м году жизни не стало профессора МАУ Майи Чечуриной

Прощание с Майей Чечуриной пройдет в Москве. Дату, время и место церемонии объявят позднее. Фото: Мурманский арктический университет / vk.com/mauniver

14 июля на 91-м году жизни скончалась доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления Мурманского арктического университета Майя Чечурина. О ее смерти сообщили в пресс-службе вуза.

«Для университета эта потеря невосполнима. Майя Николаевна была легендой, подвижником, человеком, который более полувека посвятил себя альма-матер. Мы восхищались ее бодростью духа, работоспособностью и несгибаемой волей. До последних дней она оставалась «на боевом посту», - отметили в МАУ.

Майя Чечурина была одним из основателей Института экономики, управления и международных отношений. За 42 года работы в вузе она подготовила не одно поколение специалистов.

В апреле 2026 года, незадолго до своего юбилея, профессор была награждена благодарственным письмом министерства образования и науки Мурманской области. Она также являлась заслуженным работником рыбного хозяйства, почетным работником высшего профессионального образования России, членом Академии естественных наук РФ и ветераном труда.

Прощание с Майей Чечуриной пройдет в Москве. Дату, время и место церемонии объявят позднее.

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