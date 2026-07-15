На АЗС Мурманской области начали отменять ограничения на продажу бензина

На автозаправках Мурманской области смягчают ограничения, введенные ранее из-за перебоев с поставками топлива. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На автозаправках Мурманской области смягчают ограничения, введенные ранее из-за перебоев с поставками топлива. Первой это сделала сеть АЗС «Лукойл».

«На заправках компании отменили длительные перерывы в работе, в том числе ночной. Лимит на отпуск бензина увеличили до 30 литров в один бак. Дизельное топливо по-прежнему отпускают без ограничений», - сообщили в оперштабе региона.

При этом на ряде других АЗС региона ограничения пока сохраняются. Речь идет о заправках «Роснефти», «Газпромнефти», «ВиТЭК» и других сетей.

Также ожидается открытие после реконструкции трассовой АЗС на 1375-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола».

Напомним: в Мурманской области рассказали, как решают проблему с топливом на заправках.