В Мурманской области в июне сильнее всего выросли цены на овощи и бензин

В июне 2026 года в Мурманской области больше всего среди продуктов выросли цены на овощи. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года в Мурманской области больше всего среди продуктов выросли цены на овощи. По данным Мурманскстата, за месяц они подорожали на 9,2%.

Также выросли цены на вареные колбасы (на 3,7%), сахар (на 3,2%), мясо птицы (на 2,5%), безалкогольные напитки (на 2,1%), чай (на 1,9%), мясные консервы (на 1,7%). При этом некоторые продукты стали дешевле. Больше всего снизились цены на яйца - на 5,1%. Также подешевели масло и жиры (на 4,9%).

«Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на автомобильный бензин - на 5,3%, моторное топливо - на 5,1%, средства связи - на 2,6%, спички - на 2,3%, печатные издания - на 2,1%, ткани - на 2%», - сообщили в ведомстве.

В сфере услуг больше всего выросла стоимость зарубежного туризма - на 8,2%, экскурсий - на 8%, курьерской доставки - на 7,6%. Одновременно снизились цены на железнодорожные перевозки (на 2,5%), услуги пассажирского транспорта (на 2,3%), страхования (на 2,1%).

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