В Мурманской области с начала года сняли и готовят к съемкам 39 кинопроектов

Во втором полугодии работа по привлечению новых съемочных групп продолжится. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Мурманской области уже сняли, продолжают снимать или готовят к производству 39 кинопроектов. Такие данные озвучили на заседании кинокомиссии региона, где подвели итоги работы Центра развития кинопроизводства.

Из 39 проектов 23 уже находятся в активной фазе - съемки завершены или продолжаются. Еще 16 готовятся к запуску: для них подбирают локации и решают вопросы с финансированием.

«В Кировске снимали сериал «Полярный-6», в Мурманске, Териберке и Ура-Губе - «Наш спецназ». В Печенгском округе проходили съемки фильма «Выжить во льдах», а в аэропорту Мурманска и Кировске - «Елок-13», - рассказали в минкультуры региона.

Съемочные группы все чаще выбирают не только Мурманск и Териберку. В этом году кинематографисты работали также в Мончегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Ловозерском и Печенгском округах, Дальних Зеленцах и Полярных Зорях.

Отдельно на заседании обсудили развитие местного кино. В 2026 году мурманские авторы сняли 12 фильмов. Шесть из них получили поддержку по региональным грантам, еще четыре - федеральное финансирование, а два проекта создаются на собственные средства.

Во втором полугодии работа по привлечению новых съемочных групп продолжится.

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