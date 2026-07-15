Житель Мурманска украл велосипед пенсионерки, чтобы поправить свое финансовое положение

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске полицейские раскрыли кражу дорогостоящего велосипеда, который неизвестный похитил во дворе.

В полицию обратилась 64-летняя пенсионерка. Она рассказала, что вечером оставила велосипед возле дома на улице Шмидта, закрепив его противоугонным замком. Однако утром транспорта на месте уже не было.

«Оказалось, что велосипед украл 41-летний безработный мурманчанин, ранее судимый за кражи, грабеж и мошенничество. Мужчина убедился, что рядом никого нет, повредил противоугонное устройство и уехал на двухколесном транспорте», - сообщили в УМВД региона.

По словам задержанного, он собирался продать велосипед, объяснив свой поступок тяжелым материальным положением.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

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