В Мурманской области выросли цены на бензин, дизель и газомоторное топливо

Сильнее всего за квартал подорожало газомоторное топливо - на 7,3%. Цены на автомобильный бензин выросли на 6,3%, а на дизельное топливо - на 3,9%. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области во втором квартале 2026 года выросли цены на все основные виды моторного топлива. По сравнению с концом первого квартала общий индекс потребительских цен на моторное топливо составил 106,1%, сообщили в Мурманскстате.

Сильнее всего за квартал подорожало газомоторное топливо - на 7,3%. Цены на автомобильный бензин выросли на 6,3%, а на дизельное топливо - на 3,9%.

Средние цены на топливо в регионе составляют: бензин - 75 рублей за литр, дизельное топливо - 88 рублей, газомоторное топливо - 35 рублей за литр.

Напомним: в Мурманской области рассказали, как решают проблему с топливом на заправках.

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