В Кандалакше мужчина едва не убил знакомую после отказа жить вместе

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор жителю Кандалакши, который пытался убить свою знакомую после того, как она отказалась жить с ним. Мужчину признали виновным в покушении на убийство.

Преступление произошло в ночь на 28 февраля 2026 года в одной из комнат общежития.

«Мужчина был пьян. После того как 46-летняя знакомая отказалась жить вместе с ним, он, разозлившись, набросился на нее: начал избивать потерпевшую и душить руками», - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

К счастью, довести преступление до конца ему не удалось: женщина отчаянно сопротивлялась, а на помощь вовремя пришел другой житель общежития. Он вмешался и остановил нападавшего.

Собранные следственным отделом по Кандалакше доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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