В Гаджиево появится современный ресурсный класс для особенных детей

В этом году проект по созданию ресурсного класса стал победителем конкурсного отбора. Фото: Правительство Мурманской области

В новом учебном году в школе № 276 Гаджиево начнет работать Центр развития и обучения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и ментальными нарушениями «Радиус доверия».

На создание нового образовательного пространства из регионального бюджета направят 5 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт помещений и закупку специализированного оборудования.

«Идея открыть ресурсный класс появилась после обращений родителей учеников в правительство региона и Мурманскую областную Думу. Инициативу поддержали, после чего проект оперативно проработали на региональном уровне», - сообщили в минобрнауки региона.

Для будущих учеников создадут современную развивающую среду. В школе капитально отремонтируют помещение, обновят систему отопления, закупят модульную мебель, индивидуальные шкафчики, а также специализированное коррекционно-развивающее и сантехническое оборудование.

Дополнительные ремонтные работы проведут по программе «Арктическая школа». В этом году проект по созданию ресурсного класса стал победителем конкурсного отбора.

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