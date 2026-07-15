«Хочу заняться воспитанием дочерей». Суд не стал лишать отбывающую срок в колонии североморку родительских прав

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Североморске отказал местному жителю в удовлетворении иска о лишении бывшей супруги родительских прав в отношении двух дочерей.

Отец указал, что после прекращения семейных отношений дети остались жить с матерью. Позже женщину осудили к 6,5 годам лишения свободы, и сейчас она отбывает наказание в исправительной колонии.

«По словам истца, до ареста мать злоупотребляла алкоголем, употребляла наркотики, не занималась воспитанием дочерей и нередко приводила домой посторонних людей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. После ее заключения дети проживают с отцом, который сам занимается их воспитанием и содержанием», - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Женщина признала, что в прошлом плохо исполняла родительские обязанности. Она объяснила это тяжелыми жизненными обстоятельствами, заявила о раскаянии и сообщила, что трудоустроена в колонии. По ее словам, часть заработка удерживается на выплату алиментов, а после освобождения она намерена изменить образ жизни и заниматься воспитанием дочерей.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что оснований для применения крайней меры в виде лишения родительских прав нет. При этом женщину предупредили о необходимости изменить отношение к воспитанию и содержанию детей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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