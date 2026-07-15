Житель Кандалакши оплатил 63 штрафа после ареста автомобиля

Опасаясь лишиться машины, северянин быстро нашел нужную сумму и полностью оплатил задолженность. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Кандалакши полностью погасил долг по 63 штрафам ГИБДД после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль.

Как сообщили в УФССП по Мурманской области, общая сумма задолженности превысила 58 тысяч рублей. Судебный пристав уведомил 52-летнего должника о необходимости оплатить штрафы и предупредил о возможных мерах принудительного взыскания. Однако мужчина проигнорировал требования и не предпринял попыток погасить долг.

«Во время выезда по месту жительства пристав обнаружил принадлежащий должнику автомобиль Toyota Auris и арестовал его», - рассказали в ведомстве.

Опасаясь лишиться машины, северянин быстро нашел нужную сумму и полностью оплатил задолженность.

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