В колледжи Мурманской области поступило 7,5 тысячи заявлений от абитуриентов

Свыше 2,5 тысячи поступающих уже предоставили оригиналы аттестатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области продолжается приемная кампания в колледжи и техникумы. На сегодняшний день абитуриенты подали более 7,5 тысячи заявлений, сообщили в региональном министерстве образования.

Свыше 2,5 тысячи поступающих уже предоставили оригиналы аттестатов.

В этом году будущим студентам предлагают более 100 профессий и специальностей в 22 колледжах и техникумах, расположенных в 13 муниципалитетах региона.

«Всего запланирован прием более чем на 8 тысяч мест, из которых свыше 4,5 тысячи финансируются за счет федерального и областного бюджетов. Большинство бюджетных мест - более 63% - приходится на технические специальности. Также востребованы направления в сфере здравоохранения и педагогики», - рассказали в минобрнауки.

В этом году в колледжах региона открылись и новые образовательные программы. Среди них - монтаж и эксплуатация систем газоснабжения, веб-разработка с использованием технологий искусственного интеллекта, организация перевозок и эксплуатация железнодорожного подвижного состава, а также музыкальное звукооператорское мастерство.

В 2026 году Мурманская область участвует в эксперименте, который позволяет выпускникам девятых классов сдавать ОГЭ только по двум обязательным предметам при поступлении в колледжи.

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