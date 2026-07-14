В Зеленоборском рыболовецком кооперативе погасили долг по зарплате в 1,5 млн рублей

Задолженность перед сотрудниками полностью погасили. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кандалакши добилась выплаты задолженности по зарплате работникам производственного объединения «Зеленоборский рыболовецкий кооператив».

Проверку провели после обращения сотрудников предприятия. Как выяснилось, заказчик, с которым кооператив заключил договор на оказание услуг в сфере питания, с ноября 2025 года не оплачивал выполненные работы. Из-за этого у организации образовалась задолженность по зарплате перед работниками на сумму более 1,5 миллиона рублей.

«Кооператив привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за несвоевременную выплату зарплаты. Руководителю организации также внесли представление об устранении нарушений», - сообщили в прокуратуре региона.

Задолженность перед сотрудниками полностью погасили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru