В Североморске приступили к благоустройству территории хирургического корпуса ЦРБ

Ранее в здании уже обновили кровлю и фасад, а также полностью модернизировали пищеблок. Фото: Правительство Мурманской области

В Североморске продолжается капремонт хирургического корпуса ЦРБ. Сейчас подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории, а внутри больницы завершаются отделочные работы.

Ход ремонта проверила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«За полтора года строители выполнили большой объем работ: демонтировали старые перегородки и отделку, заново залили полы на всех семи этажах, а сейчас объект постепенно выходит на завершающий этап. Подрядчик уже приступил к благоустройству территории хирургического корпуса. Внутри здание также преображается», - отметила министр.

Наиболее высокая степень готовности сейчас у четырех этажей. Там завершается укладка плитки, монтаж стеновых панелей, подоконников, вентиляции, слаботочных систем и сантехнического оборудования. На остальных этажах продолжаются чистовая отделка помещений и облицовка стен.

Ранее в здании уже обновили кровлю и фасад, а также полностью модернизировали пищеблок.

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