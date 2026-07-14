После гибели рабочего от удара током мурманскому энергетику вынесли приговор

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда по делу о смертельном несчастном случае на производстве. 41-летнего мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Северянин работал энергетиком на одном из предприятий города и отвечал за организацию работ по содержанию, ремонту и обслуживанию энергетического оборудования.

«Он нарушил требования охраны труда и не обеспечил должный контроль за действиями ремонтной бригады. В результате один из работников вышел за пределы порученного участка, проигнорировал предупреждающий знак, открыл электрощит и приблизился к находившимся под напряжением элементам. Произошло короткое замыкание, сотрудник получил смертельное поражение электрическим током», - сообщили в суде.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину. Суд учел его раскаяние, принесенные извинения родственникам погибшего и оказанную семье материальную помощь.

Мужчине назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru