Сбивший ребенка у «Алеши» пьяный водитель выплатит семье 700 тысяч рублей

Суд постановил взыскать с виновника ДТП 400 тысяч рублей в пользу матери ребенка и 300 тысяч рублей в пользу его отца. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Мурманска обязал водителя, по вине которого в ДТП тяжело пострадал пятилетний ребенок, выплатить его родителям 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Авария произошла 5 мая 2023 года у «Алеши». Как установил суд, водитель автомобиля Mercedes-Benz, будучи пьяным, разворачивался на парковке и не убедился в безопасности маневра. В результате он сбил пятилетнего мальчика, который передвигался на самокате. Ребенок получил тяжелые травмы.

«Водителя признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»). Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляции», - сообщили в суде.

После этого родители пострадавшего обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать с виновника ДТП 400 тысяч рублей в пользу матери ребенка и 300 тысяч рублей в пользу его отца.

Решение вступило в законную силу.

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