Житель Мурманска избил возлюбленную после звонка с работы и выгнал ее в подъезд

Уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске будут судить 35-летнего местного жителя, который из ревности избил свою сожительницу.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. Вечером пара смотрела дома сериал, когда женщине позвонили с незнакомого номера. Она не стала отвечать, решив, что для звонка уже слишком позднее время. Это вызвало подозрения у мужчины.

«Тот сам перезвонил по неизвестному номеру и выяснил, что звонившим был руководитель организации, где работала его возлюбленная. Начальник хотел предложить ей выйти в ночную смену», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

После разговора мурманчанин приревновал возлюбленную, обвинил ее в неверности и во время ссоры несколько раз ударил по лицу. Затем он вытолкнул потерпевшую из квартиры в подъезд.

Женщина обратилась за медицинской помощью и в полицию. Врачи установили, что полученные травмы причинили вред здоровью средней тяжести.

Злоумышленника задержали. Ранее он был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») направлено в суд.

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