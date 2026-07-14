В Мурманске пропала 13-летняя девочка в голубой толстовке

Тех, кто обладает информацией о местонахождении Юноны, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо в поисковый отряд МурманСпас: 8 911 311 70 20. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Мурманске с 12 июля идут поиски 13-летней Юноны Гороховой. Вечером девочка ушла из дома по адресу: улица Радищева, 14 и с тех пор не известно, где она находится.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Подросток была одела в голубую толстовку и черные джинсы.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении Юноны, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо в поисковый отряд МурманСпас: 8 911 311 70 20.

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