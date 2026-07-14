«Россети Северо-Запад» выплатит АО «Электротранспорт» 1,9 млн после ЧП с ЛЭП

Поводом для судебного разбирательства стали масштабные отключения электроэнергии в конце января 2026 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Мурманской области утвердил мировое соглашение между АО «Электротранспорт города Мурманска» и ПАО «Россети Северо-Запад». Энергокомпания выплатит предприятию 1,9 млн рублей после январской аварии на ЛЭП.

Стороны договорились урегулировать спор без дальнейшего разбирательства. Изначально АО «Электротранспорт» требовал взыскать с энергетиков более 5,8 млн рублей. В эту сумму вошли расходы на эвакуацию троллейбусов, оплату труда сотрудников во время вынужденного простоя и потерю выручки из-за прекращения движения электротранспорта.

Поводом для судебного разбирательства стали масштабные отключения электроэнергии в конце января 2026 года. Тогда после обрушения нескольких опор линий электропередачи без света остались жители Мурманска и Североморска, возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением, а работа городского электротранспорта была серьезно нарушена.

При этом в производстве Арбитражного суда остается еще одно дело, связанное с последствиями январской аварии. Администрация требует взыскать 957 тысяч рублей, которые были направлены из резервного фонда на организацию питания жителей в пунктах временного размещения во время режима повышенной готовности. Рассмотрение этого иска назначено на 8 сентября 2026 года.

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